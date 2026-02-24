Atletica leggera - Cross Orecchiella tre ori italiani

La vittoria delle tre medaglie d’oro italiane alla squadra Gs Orecchiella Garfagnana deriva dalla loro prestazione alla prima giornata dei campionati italiani di corsa campestre a Selinunte, in provincia di Trapani. La squadra ha schierato sei staffette, coinvolgendo ventiquattro atleti e atlete, che hanno dominato le gare riservate alle categorie assolute e master. I risultati sorprendenti dimostrano l’efficienza e la preparazione della formazione toscana in questa disciplina. La manifestazione continua con le gare successive.

© Sport.quotidiano.net - Atletica leggera - Cross. Orecchiella, tre ori italiani

La prima giornata dei campionati italiani di corsa campestre, che si è svolta a Selinunte, in provincia di Trapani, riservata alle staffette assolute e "Master", va in archivio e regala risultati straordinari al Gs Orecchiella Garfagnana (foto), ai nastri di partenza con sei staffette, per un totale di ventiquattro fra atleti e atlete. Tripudio per le staffette "Master" nelle relative categorie: al femminile oro e titolo di campionesse italiane categoria "SF45" per Stefania Grasselli, Martina Romani, Barbara Simili e Stefania Lazzerini; oro e titolo di campionesse italiane, nella categoria "SF55", per Rosalba Giansante, Odette Ciabatti, Carla Neri e Simona Prunea.