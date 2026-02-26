Atalanta unica italiana ancora in Champions Palladino | Liberi di sognare

L'Atalanta si conferma l'unica squadra italiana ancora in corsa nella fase a eliminazione diretta della Champions League. Dopo una rimonta importante contro il Borussia Dortmund, la squadra bergamasca si prepara ora agli ottavi, mantenendo viva la speranza di proseguire il cammino in questa competizione europea. La qualificazione rappresenta un risultato significativo per il club e i suoi tifosi.

Bergamo, 26 febbraio 2026 – L'unica squadra italiana ancora in corsa in Champions League è l'Atalanta: Palladino e i suoi sono riusciti a rimontare la sconfitta dell'andata contro il Borussia Dortmund e hanno centrato la qualificazione agli ottavi di finale. Prima Scamacca al 5', poi Zappacosta al 45' e infine Pasalic al 57': con questi tre gol l'Atalanta si è portata in vantaggio nel doppio confronto, ma al 75' è arrivato il gol di Adeyemi, che ha riportato tutto in equilibrio. A quel punto, la gara sembrava indirizzata verso i tempi supplementari, ma il fallo di Bensebaini su Krstovic in area di rigore ha regalato il match point alla Dea. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

