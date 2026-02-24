Atalanta svolta Palladino Dea col passo Champions

La decisione di affidare a Palladino la guida tecnica ha portato una svolta nell’Atalanta. Dopo tre mesi di lavoro, la squadra ha migliorato il gioco e ha conquistato risultati importanti, come la vittoria contro il Napoli. La sconfitta del novembre scorso aveva messo in discussione le prospettive stagionali, ma l’arrivo del nuovo allenatore ha dato nuova energia al gruppo. Ora i bergamaschi puntano a mantenere il ritmo.

Tre mesi di cura Palladino hanno cambiato il corso stagionale dell' Atalanta. Dall'esordio a Napoli, il 22 novembre con una brutta sconfitta per 3-1, alla vittoria sul Napoli del 22 febbraio. In mezzo un viaggio tutto in salita dal tredicesimo posto al sesto, con soli cinque punti di ritardo dal quarto posto (e dal terzo visto che Napoli e Roma sono appaiate), diventato a questo punto il nuovo obiettivo stagionale nerazzurro. Come ha fatto capire domenica il tecnico atalantino, dopo la vittoria in rimonta sul Napoli, "adesso siamo anche noi lì e vogliamo giocarcela fino in fondo". Trentadue punti in quindici giornate, a ritmo da secondo posto dietro solo alla capolista Inter, con un filotto aperto da inizio anno di ventitré punti in nove giornate da imbattuta.