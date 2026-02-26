Atalanta nella storia la Juventus piange di rabbia | la folle notte della Champions League italiana

Bergamaschi qualificati contro il Borussia Dortmund e bianconeri fuori dopo una partita epica con il Galatasaray: il mercoledì della Champions League riscatta l’immagine del calcio italiano. Una notte folle e indimenticabile, così ricca di emozioni che viene difficile catalogarle tutte. L’Atalanta scrive una pagina di storia ribaltando il Borussia Dortmund e guadagnando un’insperata qualificazione agli ottavi di finale. La Juventus è a tratti epica e commovente, oltre che superiore alla Galatasaray, ma torna a casa perché costretta ancora una volta a giocare in inferiorità numerica. I bianconeri urlano di rabbia come troppo spesso è capitato in questa parte della stagione estremamente sfortunata nel rapporto con gli arbitri. 🔗 Leggi su Panorama.it

