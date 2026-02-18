champions league la notte horror per juventus e atalanta

La Juventus e l’Atalanta hanno subito pesanti sconfitte a Istanbul e Dortmund, lasciando molte speranze di qualificazione. La sconfitta della Juventus contro il Galatasaray e quella dell’Atalanta contro il Borussia Dortmund hanno messo in evidenza le difficoltà del calcio italiano in questa fase della Champions League. Le due squadre italiane si trovano ora in una posizione critica, con poche possibilità di passare ai playoff. La notte di calcio europeo si è rivelata dura per le squadre di Serie A, che faticano a competere ai massimi livelli continentali.

Una doccia scozzese utile per svegliare il calcio italiano. Juventus e Atalanta appese a un filo sottile, più fuori che dentro dai playoff della Champions League dopo aver preso schiaffi a Istanbul e Dortmund. Ci eravamo avvicinati pieni di speranze agli spareggi di febbraio, convinti di esserci finiti anche un po’ per sfortuna e dimentichi di quanto accaduto un anno fa con il tre su tre (eliminazioni) che aveva lasciato la sola Inter in corsa fino alla disgraziata finale di Monaco. Allarme rosso, emergenza totale. Spalletti e Palladino dovranno confezionare due imprese tra una settimana per ribaltare il verdetto contro Galatasaray e Borussia Dortmund e soprattutto quella della Juventus assomiglia più a un miracolo che a qualcosa di calcisticamente programmabile. 🔗 Leggi su Panorama.it

