Champions League la notte della verità per le italiane | Atalanta e Juve per il piazzamento Inter e Napoli a caccia di riscatto

Questa sera le squadre italiane scendono in campo per l’ultimo turno della fase a gironi. L’Atalanta e la Juventus sono obbligate a vincere per mantenere vive le speranze di passare il turno, mentre Inter e Napoli cercano di riscattarsi dopo risultati deludenti. La notte potrebbe decidere il futuro di tutte e quattro le squadre, con partite che promettono emozioni fino all’ultimo minuto.

