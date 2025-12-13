Atreju | Frassinetti FdI rilanciamo liceo classico Latino e greco non sono lingue morte

Durante la festa di Atreju, Frassinetti di FdI ha sottolineato l'importanza di rilanciare il liceo classico, evidenziando come latino e greco non siano lingue morte. L'intervento si inserisce nel dibattito sulla scuola, con l'obiettivo di contrastare il calo di iscrizioni e valorizzare un patrimonio culturale fondamentale.

"Alla festa di Atreju, nel dibattito sulla scuola, ho voluto ribadire la necessità di rilanciare il liceo classico per contrastare il calo di iscrizioni. Questo lo stiamo già facendo introducendo il latino facoltativo alle secondarie di primo grado.