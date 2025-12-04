Il creatore del Liquid Glass di Apple è stato assunto da Meta

Se ne va Alan Dye, il papà di Liquid Glass nei sistemi operativi Apple. In Meta si occuperà di orchestrare un nuovo team di sviluppo concentrato sugli smart glass. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Il creatore del Liquid Glass di Apple è stato assunto da Meta

Apple, via il capo del design: Alan Dye passa in Meta - Apple perde un altro pezzo: Alan Dye, capo del design che ha ideato anche il Liquid Glass di iPhone, passa in Meta a fine anno. Scrive msn.com

Meta recluta il guru del design Apple - Alan Dye lascia Apple per guidare il design Meta: un colpo strategico che potrebbe riscrivere la guerra dei visori e degli occhiali XR. Come scrive msn.com

Con Liquid Glass Apple ridisegna iOS, iPadOS, watchOS, macOS e tvOS - “È stato concepito ripensando a fondo gli elementi principali del software, e usa un nuovo materiale chiamato Liquid Glass che unisce le qualità ottiche del vetro ad una fluidità che solo Apple può ... Segnala tuttotech.net

WWDC 2025, da iOS 26 al Liquid Glass: tutte le novità Apple - Al Wwdc 2025 Apple ha svelato le ultime novità per gli sviluppatori e creator di app e giochi, come il prossimo lancio di iOS 26 e l’introduzione della tecnologia Liquid Glass. Lo riporta lapresse.it

Apple annuncia Liquid Glass, il più grande restyling all’interfaccia degli ultimi 10 anni - Oltre a liberare spazio per i contenuti questo effetto vetro come dicevamo cambia forma al tocco, come se fosse appunto fatto di “liquido”, adattandosi non solo ai movimenti e ai click, ma anche ai ... Segnala macitynet.it

Liquid Glass: L’Evoluzione Trasparente dell’Interfaccia Utente Apple - L’ecosistema Apple si prepara a un’altra significativa trasformazione con l’introduzione di Liquid Glass, la nuova interfaccia grafica ed esperienza d’uso destinata a definire iOS 26 e i futuri ... Scrive melamorsicata.it