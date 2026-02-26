Assolto nonno | abusi non provati ma la nipote aveva denunciato

Sommario Un uomo di 71 anni è stato assolto dall'accusa di aver abusato sessualmente della nipote, una bambina di 10-11 anni al momento dei fatti. Il processo si è concluso con la formula il fatto non sussiste, nonostante la richiesta di condanna da parte del pubblico ministero. La vicenda si è svolta a Reggio Emilia, dove la giovane aveva denunciato baci e palpeggiamenti durante il lockdown del 2020 e nell'estate del 2021. La sentenza ha scosso la città e sollevato interrogativi sulla credibilità delle testimonianze delle vittime di abusi sessuali e sulla difficoltà di provare tali reati in tribunale. Un processo che divide La vicenda giudiziaria ha scosso la città di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

