Trieste bimba di 8 anni prelevata da scuola e trasferita in comunità madre | Non la vedo da febbraio aveva denunciato abusi da parte del padre

3 dic 2025

A Trieste una bambina di otto anni è stata allontanata dalla madre dopo una denuncia archiviata. La donna non la vede da febbraio: "Non credono a me né a mia figlia quando diciamo che è solo il padre che l'ha abusata". L'11 febbraio del 2025, una bambina di otto anni è stata prelevata dalla scuola.

trieste bimba di 8 anni prelevata da scuola e trasferita in comunit224 madre non la vedo da febbraio aveva denunciato abusi da parte del padre

© Ilgiornaleditalia.it - Trieste, bimba di 8 anni prelevata da scuola e trasferita in comunità, madre: "Non la vedo da febbraio, aveva denunciato abusi da parte del padre"

