Trieste bimba di 8 anni prelevata da scuola e trasferita in comunità madre | Non la vedo da febbraio aveva denunciato abusi da parte del padre

A Trieste una bambina di otto anni è stata allontanata dalla madre dopo una denuncia archiviata. La donna non la vede da febbraio: "Non credono a me né a mia figlia quando diciamo che è solo il padre che l'ha abusata". L'11 febbraio del 2025, una bambina di otto anni è stata prelevata dalla scuola e trasferita in una casa famiglia.

