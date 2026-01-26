Assistenza agli anziani La riforma parte con due task force Socialità al centro

È stato avviato un nuovo percorso per migliorare l'assistenza agli anziani in Toscana, con la creazione di due task force dedicate. Questa iniziativa segna l'inizio di una riforma del sistema sociosanitario regionale, ponendo particolare attenzione alla socialità e al benessere delle persone anziane. L’obiettivo è sviluppare servizi più efficaci e integrati, garantendo un supporto adeguato alle esigenze della popolazione anziana.

Nascono due task force: è l’avvio della riforma del sistema sociosanitario toscano dedicato agli anziani. La prima dovrà rivedere i percorsi di assistenza agli anziani, l’altra metterà al centro i temi della umanizzazione delle cure e della socialità. Entrambe le task force coinvolgeranno tutti gli attori del sistema sociosanitario. Obiettivi e mandato dei due gruppi di lavoro sono stati definiti in due delibere approvate dalla giunta regionale su proposta dell’assessora regionale alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni (foto). La prima si occuperà del tema complessivo della gestione della popolazione anziana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assistenza agli anziani. La riforma parte con due task force. Socialità al centro La Regione istituisce due task force per la salute degli anzianiLa Regione Toscana ha istituito due task force dedicate alla riforma del sistema sociosanitario per gli anziani. Leggi anche: Caserta e l'agro aversano al centro del tour di Cirielli: "Task force regionale per l'autismo" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Toscana, task force per riformare percorso assistenza agli anziani; Welfare aziendale, non solo figli anche la cura degli anziani entra in busta paga (con Rsa e assistenza a domicilio); Pace agli anziani: trovata la prima RSA della storia; Assistenza agli anziani. La riforma parte con due task force. Socialità al centro. Assistenza agli anziani. La riforma parte con due task force. Socialità al centroNascono due task force: è l’avvio della riforma del sistema sociosanitario toscano dedicato agli anziani. La prima dovrà rivedere ... lanazione.it La Regione istituisce due task force per la salute degli anzianiFIRENZE - Nascono due task force per riformare alcuni aspetti significativi del sistema sociosanitario toscano: la prima dovrà rivedere nel suo insieme i percorsi di assistenza per le persone anziane, ... msn.com Sassari, inaugurato il centro di assistenza agli anziani fragili L’Albero Azzurro in via Fancello https://www.sassarinotizie.com/2026/01/25/sassari-inaugurato-il-centro-di-assistenza-agli-anziani-fragili-lalbero-azzurro-in-via-fancello/ - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.