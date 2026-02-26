Assegno Unico e i 4 miliardi agli immigrati | perché torna ciclicamente la bufala dei sussidi facili

Da mesi, sui social si ripete una voce che parla di miliardi di euro destinati agli immigrati attraverso l’Assegno Unico, alimentando una narrativa di sussidi facili. Questa affermazione, che circola con frequenza regolare, non trova riscontro nelle fonti ufficiali e rischia di alimentare confusione tra gli utenti. La questione suscita spesso discussioni, senza che vi siano sviluppi concreti o verifiche ufficiali.

Non è la prima volta e, probabilmente, non sarà l’ultima. Da mesi, con cadenza quasi mensile, il dei social network viene inondato da contenuti che denunciano un presunto “scandalo” legato all’Assegno Unico Universale (AUU). La narrazione è sempre la stessa: lo Stato italiano starebbe spendendo tra i 3,5 e i 4,9 miliardi di euro per mantenere famiglie straniere, spesso descritte come appena sbarcate o residenti da pochi mesi. L’ultima evoluzione di questa campagna di disinformazione ha fatto un salto di qualità tecnologico, utilizzando immagini, video e articoli “fantasma” per ingannare gli utenti. Li abbiamo analizzati. L’articolo presente nello screenshot è un falso totale. 🔗 Leggi su Open.online

Assegno unico: 18,1 miliardi a 6 milioni di famiglie"I conti dell’Inps sono solidi, solidissimi", fa sapere il presidente dell’Istituto, Gabriele Fava, presentando a Confindustria il rapporto annuale...

Assegno unico universale, erogati quasi 20 miliardi anche nel 2025Roma, 19 febbraio 2026 – L’Assegno unico e universale (AUU) resta una delle voci più robuste e stabili della spesa sociale italiana: nel 2025 alle...

Temi più discussi: Isee 2026, scadenza Dichiarazione Sostitutiva Unica e soglie Assegno unico: cosa sapere; Il nuovo Portale dell’INPS; Detrazioni figli a carico: quali sono le novità per il 2026; Bergamo, quasi 400 milioni dall’Assegno unico: ma calano famiglie e figli beneficiari.

Tabella Assegno unico 2026, ecco i nuovi importi con aumenti e arretratiLa quota base, che nel 2025 oscillava tra 201 euro e circa 59 euro, aumenta leggermente: da gennaio 2026 l’importo massimo sale a 203,8 euro, mentre quello minimo scende a 58,3 euro per chi supera la ... money.it

Assegno unico 2026, per evitare l’importo minimo si deve rinnovare l’Isee entro il 28 febbraioIn assenza di una Dsu valida, l’Inps procede comunque all’erogazione dell’assegno, ma nella misura minima prevista, senza applicare maggiorazioni. Per il 2026, complice la rivalutazione Istat dell’1,4 ... corriere.it

I genitori potranno richiedere l'assegno unico sul sito: ecco come #Campania - facebook.com facebook

Assegno unico a Bergamo. 400 milioni di Euro per 122.498 nuclei familiari x.com