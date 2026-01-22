Assegno unico | 18,1 miliardi a 6 milioni di famiglie

L’Assegno unico, con un importo di 18,1 miliardi di euro destinati a circa sei milioni di famiglie, rappresenta un intervento fondamentale nel sostegno alle famiglie italiane. Secondo il rapporto annuale dell’Inps, i conti dell’istituto sono in forte solidità, garantendo l’efficacia e la stabilità delle misure di welfare adottate. Questo dato evidenzia l’impegno dello Stato nel supporto alle famiglie e la solidità del sistema previdenziale italiano.

"I conti dell' Inps sono solidi, solidissimi", fa sapere il presidente dell'Istituto, Gabriele Fava, presentando a Confindustria il rapporto annuale dell'Istituto. Un'occasione anche per lanciare l'idea di una "nuova alleanza con le imprese", che sia "forte, solida, matura, rispettosa, moderna, per far crescere produttività e competitività". A dare un contributo importante al bilancio dell'Inps è stata la crescita dell' occupazione, con circa 400mila nuovi assicurati nel 2025 rispetto all'anno precedente. Un'espansione dovuta anche alle misure del governo sulla decontribuzione.

