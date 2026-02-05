Ascolti tv ieri mercoledì 4 febbraio chi ha vinto tra L' invisibile Una nuova vita e Chi l' ha visto

La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 4 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere non è La Ruota della Fortuna (Canale 5), ma Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, invece, L’invisibile (Rai 1) batte Una Nuova Vita con Anna Valle (Canale 5). Poi, Inter-Torino (Italia 1). Ai piedi del podio Chi l’ha visto? (Rai 3), Una giornata particolare (La7), What’s love? (Rai 2), Realpolitik (Rete 4), Mia moglie per finta (Tv8) e Little Big Italy (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

