ascoli evandro e alejandra monossido fatale sprigionato dalla stufetta vivevano in tenda lei era incinta il cane li ha vegliati

ASCOLI - Maria Alejandra Nigrotti ed Evandro Maravalli sono morti per le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate dalla stufetta utilizzata per scaldarsi. A confermarlo sarebbe l'autopsia eseguita sui corpi dei due giovani nel reparto di medicina legale dell’ospedale Mazzoni di Ascoli dai medici Francesco Brandimarti e Massimo Senati. Le due vittime, 32 anni lei e 29 lui, vivevano da qualche tempo in una tenda montata a ridosso del greto del fiume Tronto, sotto il ponte della circonvallazione in via San Serafino, non lontano dal cimitero di Borgo Solestà. È lì che sabato mattina erano stati trovati senza vita nel loro rifugio di fortuna. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

