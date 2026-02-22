alejandra ed evandro trovati morti in tenda ad ascoli piceno lei era incinta

Alejandra Nigrotti, di 29 anni, è stata trovata morta in una tenda sul fiume Tronto ad Ascoli Piceno, insieme a Evandro Marovelli, di 32 anni, causa di un tragico incidente. La donna era incinta e si trovava in un’area isolata vicino al cimitero cittadino. La scoperta ha messo in allarme le forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause del decesso. La comunità si interroga sulle circostanze di questa perdita improvvisa.

Era incinta Alejandra Nigrotti, la 29enne trovata morta ad Ascoli Piceno, insieme al compagno Evandro Marovelli, 32 anni, in una tenda allestita sul greto del fiume Tronto vicino al cimitero cittadino. Fatali, secondo l’ipotesi investigativa privilegiata, le esalazioni di monossido di carbonio da una stufa che la coppia aveva usato per riscaldarsi e proteggersi dal freddo pungente della notte. Nella mattina di sabato il macabro ritrovamento nella tenda con i corpi vegliati per ore dal cagnolino con cui Evandro era visto spesso passeggiare. Una dramma della povertà, del disagio, che lascia però increduli coloro che conoscevano le due vittime: di entrambi, Alejandra, di origine colombiana, ed Evandro, di origine brasiliane, solari e sorridenti, nonostante le difficoltà, nulla faceva presagire la tragedia che poi si è consumata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La Procura di Ascoli Piceno ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte di Maria Alejandra Nigrotti, 32 anni, di origine colombiana e in avanzato stato di gravidanza, e del compagno Evandro Maravalli, 29 anni, brasiliano. La coppia è stata trov - facebook.com facebook