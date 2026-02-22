Coppia trovata senza vita in una tenda ad Ascoli ipotesi stufetta-killer | con Evandro ed Alejandra morto anche il bimbo che aspettavano

Evandro e Alejandra sono stati trovati senza vita in una tenda vicino al fiume Tronto. La causa potrebbe essere una stufetta difettosa che avrebbe provocato il decesso. Con loro è morto anche il bambino che aspettavano. La tenda, utilizzata come rifugio da alcuni giorni, si trova a pochi metri dal ponte. Le indagini si concentrano sulla possibile anomalia dell’apparecchio di riscaldamento. La comunità aspetta aggiornamenti sulle verifiche in corso.

ASCOLI Sono stati trovati morti all’interno di una tenda che da mercoledì usavano come rifugio, montata a pochi passi dal greto del fiume Tronto, sotto il ponte della circonvallazione in via San Serafino da Montegranaro, non lontano dal cimitero di Borgo Solestà. È lì che i corpi di Maria Alejandra Nigrotti, 32 anni, di origine colombiana ma residente da tempo in città, ed Evandro Maravalli, 29 anni, di origine brasiliana, sono stati rinvenuti. Con loro anche il cane della giovane, rimasto accanto alla coppia fino all’arrivo dei soccorsi. Alejandra era incinta e ad aprile avrebbe partorito. I soccorsi L’allarme è scattato nella mattinata di ieri. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

