Allarme armi da taglio Nell’auto con una roncola In monopattino col coltello

Nella cronaca recente si segnalano episodi di allarme legati alle armi da taglio, con un algerino di 36 anni arrestato per droga e resistenza a pubblico ufficiale, e tre persone denunciate. Sequestrate armi e sostanze stupefacenti, tra cui una roncola trovata in auto e un coltello su un monopattino. Questi interventi evidenziano l’attenzione delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica.

Un algerino di 36 anni arrestato per droga e resistenza a pubblico ufficiale, tre persone denunciate, armi e droga sequestrate. Tutti cittadini stranieri. E’ il risultato del fine settimana di controlli e interventi della Polizia di Stato, impegnata in una serie di operazioni che hanno portato a un arresto, tre denunce all’autorità giudiziaria e al sequestro di sostanze stupefacenti e armi improprie. Gli agenti del Commissariato hanno arrestato un algerino nato nel 1990, ritenuto responsabile dei reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, notato a bordo di un’autovettura, quando ha visto l’auto della Polizia ha tentato la fuga, venendo però intercettato poco dopo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Armi bianche, girava sul monopattino con un coltello: 20enne denunciato dalla Polizia LocaleUna pattuglia della Polizia Locale di Savignano ha denunciato un 20enne che circolava su un monopattino con un coltello.

Cocaina e hashish nell'auto, in casa una pistola e sostanze da taglioDurante un controllo, sono state trovate sostanze stupefacenti e un’arma da fuoco in possesso di una coppia di giovani fidanzati, rispettivamente di 25 e 31 anni, residente nelle province di Latina.

