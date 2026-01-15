Pacchetto sicurezza nuova stretta del Governo contro armi da taglio baby gang e immigrazione Scudo legale per le forze dell’ordine

Il governo italiano si appresta a introdurre un nuovo pacchetto di norme sulla sicurezza, comprendente un decreto legge e un disegno di legge. La riforma mira a rafforzare l’azione delle forze dell’ordine contro armi da taglio, baby gang e problematiche legate all’immigrazione. Si tratta di un intervento strategico volto a garantire un quadro normativo più efficace e coeso, in vista delle prossime settimane di discussione parlamentare.

È in arrivo una stretta senza precedenti sulla sicurezza in Italia. Il ministero dell’Interno ha preparato un pacchetto normativo composto da un decreto legge di 25 articoli e un disegno di legge di 40 articoli, pronti per essere varati nei prossimi Consigli dei ministri. I provvedimenti, messi a punto dagli uffici legislativi del Viminale guidati dal ministro Matteo Piantedosi di concerto con Palazzo Chigi, intervengono su sicurezza pubblica, immigrazione e funzionalità delle forze di polizia. Il pacchetto prevede misure che spaziano dalla creazione di zone rosse nelle città al potenziamento dei Daspo, dall’aumento dei fondi per la sicurezza urbana destinati ai sindaci fino alla velocizzazione delle espulsioni e dei rimpatri. 🔗 Leggi su Cultweb.it

