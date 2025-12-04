Arti marziali - karate Shotokan brilla ai tricolori Csen Medaglie d’argento e di bronzo

Ottimi risultati per lo Shotokan Porcari ai campionati nazionali "Csen" di karate, a Fidenza. La società porcarese ha partecipato nella giornata dedicata alle cinture da bianca a blu, riuscendo a far salire sul podio i propri allievi. Veddiamo il dettaglio. Per la categoria Under 12 Federico Francesconi (classe 2015) è riuscito a guadagnarsi il bronzo in ben due prove: percorso e gioco del palloncino (combattimento contro un avversario immaginario), mentre Leonardo Picchi (classe 2014) ha ottenuto l’argento nella prova del percorso; buone prestazioni anche per Sadev Don Aloka Kudaliyanage che non è riuscito, però, a salire sul podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

