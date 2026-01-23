L’Accademia Karate Arezzo si conferma tra le realtà più solide nel panorama delle arti marziali. Alla diciassettesima edizione del Karate Open di San Marino, la squadra ha conquistato un prestigioso terzo posto, con atleti come Felicetti e Caneschi che hanno ottenuto un argento. La competizione ha visto la partecipazione di 69 società internazionali, confermando il livello elevato della squadra aretina in diverse categorie di gara.

Terzo posto per l’ Aka - Accademia Karate Arezzo al Karate Open di San Marino. La manifestazione internazionale, giunta alla diciassettesima edizione, ha riunito 69 società dall’Italia e dall’estero per un confronto tra tutte le categorie di gara dall’Under 10 ai Senior, con le atlete e gli atleti aretini che sono riusciti a imporsi con tre ori, quattro argenti, quattro bronzi e altri positivi piazzamenti. A rompere il ghiaccio sul tatami della Multieventi Sport Domus di Serravalle sono stati gli atleti delle categorie agonistiche dove sono arrivati gli argenti di Alessandro Felicetti nei -60kg Under 21 e di Maria Caneschi nei -59kg Juniores, il bronzo di Asia Scaletti nei -53kg Juniores, i quinti posti di Giorgia Biondini e Viola Mugnai, e il settimo posto di Tommaso Fratini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arti marziali: l’Accademia Karate ancora al top. Felicetti e Caneschi festeggiano l’argento

Leggi anche: Arti marziali - karate. Shotokan brilla ai tricolori "Csen». Medaglie d’argento e di bronzo

Leggi anche: La federazione italiana judo lotta karate arti marziali in vista al Judo Oleggio

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Emilia-Romagna protagonista al Trofeo Italia Judo Kata a Leinì: eccellenti risultati nei kata; Salassa, circa sessanta tra adulti e ragazzi, sinergie con il progetto di Bruyere; MMA, posticipato il match professionistico di Donatello Angerame in Lombardia. Nuova opportunità il prossimo mese; Laura Abenante vince il bronzo alla Open League Senior di karate.

Arti marziali: l’Accademia Karate ancora al top. Felicetti e Caneschi festeggiano l’argentoTerzo posto per l’Aka - Accademia Karate Arezzo al Karate Open di San Marino. La manifestazione internazionale, giunta alla ... msn.com

Arti marziali e scacchi in spiaggia. È impossibile annoiarsi in RivieraSAN BENEDETTO Dalla tranquillità degli scacchi al dinamismo delle arti marziali. In questa torrida estate 2024, la spiaggia sambenedettese continua ad essere teatro d’iniziative per ogni gusto. E’ ... corriereadriatico.it

Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali - facebook.com facebook