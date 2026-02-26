Arrosticini in tour | Monia Monti vince la tappa di Rosciano
A Rosciano è Monia Monti a trionfare nella tappa di Arrosticini in tour. Tutto merito del suo piatto: arrosticini con pane fatto in casa, olive, cipollata, peperoni, uova e parmigiana di melanzane. Grazie a questa creazione, Monia Monti sbanca la "Locanda dei sapori" di Rosciano in una gara di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
