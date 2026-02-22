Si rinnova l' appuntamento con Arrosticini in tour | a Rosciano ci si torna a sfidare davanti alla brace

Tutto pronto per la nuova edizione di “Arrosticini in tour a Rosciano”. L’appuntamento è alle 20.30 di mercoledì 25 febbraio a “La locanda dei sapori” dove assoluto protagonista sarà il prodotto d’eccellenza abruzzese in una sfida a colpi di abbinamento con prodotti a chilometro zero. Saranno qualità della cottura ed equilibrio del piatto a fare la differenza con tutte le preparazioni che saranno accompagnate da oli e vini del territorio. A presentare la serata sanno Paolo Minnucci, e Maurizio Tocco, con la partecipazione del cantautore Emanuele Remigio. Le iscrizioni sono gratuite, e ancora aperte a chiunque voglia passare una sera all’insegna del gusto e dello svago. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

