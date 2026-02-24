Diventato capomafia con un bacio in bocca in piazza il boss Salvatore Alfano dovrà scontare 20 anni

Salvatore Alfano, noto per aver ricevuto un bacio in bocca in piazza come simbolo di insediamento, dovrà scontare 20 anni di carcere. La sua nomina a capomafia nel 2020 avviene dopo l’investitura ufficiale da parte di Settimo Mineo, che ha preso il ruolo di leader dopo la scomparsa di Totò Riina. Alfano ha consolidato il suo potere attraverso atti pubblici e segnali forti di autorità. Ora si trova di fronte a una lunga detenzione.

Un bacio in bocca nella piazza principale della Noce, è così che nel 2020 era stato suggellato il ruolo di capomafia di Salvatore Alfano, con l'investitura diretta da parte del vecchio boss di Pagliarelli, Settimo Mineo, che dopo la morte di Totò Riina nel 2017 avrebbe dovuto prendere il suo posto a capo della Commissione provinciale di Cosa nostra. Dopo una serie di condanne e di ricorsi per ottenere una riduzione della pena, adesso la sentenza è definitiva: Alfano dovrà scontare 20 anni e 8 mesi in tutto. A mettere un punto definitivo è stata la quinta sezione della Cassazione, presieduta da Enrico Vittorio Stanislao Scarlini, che ha dichiarato inammissibile l'ultima istanza avanzata dal mafioso e lo ha condannato anche a versare 3 mila euro alla Cassa delle ammende. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Lodi, arrestato un 40enne latitante per omicidio: dovrà scontare 20 anni di carcereA Lodi, un uomo moldavo di 40 anni è stato arrestato dalla Questura su ordine internazionale di cattura.

Il capomafia ergastolano in permesso premio e il pranzo con il boss della Noce: "Sei mio nipote"Un permesso premio di quindici giorni a Palermo ha sollevato polemiche, ma nuove intercettazioni rivelano un legame stretto tra il capomafia ergastolano Ignazio Pullarà e il boss della Noce, con incontri e rapporti familiari che testimoniano il coinvolgimento dei vertici della criminalità organizzata nella città.

Argomenti correlati

El Mencho, l’ex agente diventato boss che rinunciò alla cocaina per regnare con il fentanyl; Il primo a parlare di sistema para-mafioso al Csm fu Nino Di Matteo. Nordio schiva gli attacchi; Referendum, bufera su Nordio: Sistema para-mafioso del Csm. Anm: offende le vittime. La replica: ho citato una frase del pm Di Matteo; Mafia a Carini, condannato a 8 anni John Pipitone: E' lui il capo della cosca.