Arrestato in Spagna un membro della banda dei cileni che assaltò la villa della consigliera Galbiati a Biassono

Un membro della banda dei cileni coinvolto nell’assalto alla villa della consigliera di Biassono è stato fermato in Spagna. Le autorità hanno notificato il fermo, e l’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’operazione. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno approfondendo i collegamenti tra i sospettati e l’attacco messo a segno nella zona.

Biassono (Monza Brianza), 26 Febbraio 2026 - Si è aperto al Tribunale di Monza il processo per due ladri di appartamento, di origine cilena e latitanti, accusati di furti commessi a Besana, Brugherio, Vimercate, Cornaredo e nella Bergamasca, ma è subito slittato a maggio perchè uno degli imputati è stato raggiunto da un mandato di cattura internazionale e catturato ad Alicante, in Spagna, dove si era rifugiato e ora dovrà essere espatriato in Italia. Consigliera nelle mani del bandito: "Rischiò di soffocarmi a morte". Chiesto patteggiamento a 5 anni La banda I due sudamericani fanno parte della banda che nel giugno dell’anno scorso aveva... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

