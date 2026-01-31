Accoltellato e ucciso dopo una lite arrestato un altro membro della banda | in cinque in carcere

Dopo una lite, un giovane di 22 anni di Abbiategrasso è finito in manette con altri quattro. Sono accusati di aver ucciso Elsharkawy Ahmed Mohamed Elsayed Aly, il ragazzo egiziano ucciso il 19 aprile sotto i portici di via Fusé, nel Milanese. La polizia ha arrestato l’ultimo sospettato, portando a cinque il numero di persone in carcere in questa vicenda.

Arrestato un uomo di 22 anni di Abbiategrasso ritenuto responsabile in concorso con altre quattro persone dell'omicidio di Elsharkawy Ahmed Mohamed Elsayed Aly, il 22enne egiziano ucciso lo scorso 19 aprile sotto i portici delle case popolari di via Fusé nel Comune nel Milanese. I carabinieri hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Pavia su richiesta della procura. L'uomo è stato trovato dai militari nella sua abitazione e si trova ora nel carcere di Pavia. Pochi giorni dopo l'omicidio i carabinieri avevano rintracciato quattro persone ritenute responsabili.🔗 Leggi su Milanotoday.it

