Rapina in villa con sequestro Un membro della banda in carcere

Durante una rapina in una villa, un giovane di 17 anni è stato legato e immobilizzato con fascette di plastica, rimanendo solo in casa al momento dell’evento. La rapina ha incluso anche un sequestro, ma uno dei componenti della banda è stato successivamente arrestato e si trova ora in carcere. L’episodio evidenzia le conseguenze di questo grave episodio criminoso.

Avevano legato un 17enne, solo in casa al momento della rapina, con delle fascette di plastica, immobilizzando mani e piedi. Nel mentre, avevano svaligiato la villetta di via Marco Emilio Lepido, ai confini con Anzola, portando via qualunque cosa capitasse sotto i loro occhi: orologi, gioielli, accessori di abbigliamento, un televisore e alcuni elettrodomestici; avevano anche svaligiato la cassaforte, forzandone l'apertura con un flessibile. E poi, come se nulla fosse, erano scappati via facendo perdere le loro tracce. Ma gli investigatori della Squadra mobile non hanno mai smesso di lavorare al colpo messo a segno poco più di un anno fa, a Lavino di mezzo, intorno alle 2.

Rapina in villa a Bologna con sequestro di persona, in manette un 19enne albanese - Tre uomini con il volto coperto hanno svaligiato un'abitazione in via Marco Emilio Lepido, portando via orologi, gioielli ed elettrodomestici: in casa era presente un minore, legato mani e piedi.

