Snoop Dogg ferma il convoglio olimpico per giocare a bocce e McDonald’s | il video che ha fatto impazzire i social

Durante la vigilia dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, Snoop Dogg ha fermato il convoglio olimpico per giocare a bocce e mangiare un Big Mac. Il video della scena ha rapidamente fatto il giro dei social, lasciando tutti sorpresi dalla sua spontaneità.

Snoop Dogg, icona mondiale del rap, ha vissuto un’esperienza fuori dal comune durante la vigilia dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Arrivato in Italia come inviato speciale per il network americano NBC e nel ruolo ufficiale di tedoforo, l’artista ha trasformato un impegno istituzionale in un racconto popolare, regalando momenti di leggerezza e sorpresa ai cittadini e ai fan. Tra partite a bocce, gnocco fritto e una sosta imprevista al McDonald’s di Gallarate, Snoop Dogg ha portato la sua energia in contesti inaspettati, dimostrando come eventi globali e quotidianità possano intrecciarsi in maniera sorprendente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Dopo aver partecipato come tedoforo alle Olimpiadi, Snoop Dogg ha trascorso il pomeriggio tra un hamburger da McDonald’s e uno gnocco fritto alla Balera dell’Ortica.

Snoop Dogg ha fatto tappa a Gallarate come tedoforo per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

