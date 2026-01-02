Da Sanremo 2024, la somiglianza tra Rose Villain e Ilenia Pastorelli ha catturato l’attenzione dei social. Sebbene non siano legate da alcun legame familiare, molti hanno notato la loro notevole somiglianza fisiognomica, che ha suscitato numerosi commenti online. Questa curiosità ha contribuito a far parlare di entrambe, sottolineando come l’aspetto possa suscitare interesse anche senza una relazione reale tra le persone coinvolte.

E se Ilenia Pastorelli e Rose Villain fossero segretamente gemelle? Ovviamente non è così, ma c’è da dire che la loro straordinaria somiglianza da tempo fa discutere i social, che hanno iniziato a notare questa similitudine fisiognomica sin da quando la cantante Rose Villain si è esibita a Sanremo 2024 con la hit musicale Click Boom! Rose Villain sembra Ilenia Pastorelli #Sanremo24 — Vlè81 (@LadyValeria) February 7, 2024 Quando la cantante Rose Villain, al secolo Rosa Luini, è salita sul palco del Festival di Sanremo 2024 ha sorpreso tutti, e non soltanto per il suo look ormai riconoscibilissimo: capelli azzurri ed uso dell’eyeliner perfetto, ha interpretato l’energetica CLICK BOOM! di fronte ad un pubblico in delirio. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Rose Villain e Ilenia Pastorelli: quella somiglianza che da Sanremo in poi ha fatto impazzire i social

