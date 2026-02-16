Azione studentesca Polemica sui volantini
Azione Studentesca ha distribuito volantini che hanno suscitato molte proteste. La Cgil Forlì-Cesena, insieme a Flc e alla Rete degli Studenti Medi, hanno accusato il movimento di minare la libertà di insegnamento. Secondo i rappresentanti, i volantini contenevano messaggi provocatori che rischiano di alimentare divisioni tra gli studenti. La polemica si accende in un momento in cui il dibattito sulla libertà scolastica è molto acceso.
"L’ennesimo attacco alla democrazia e alla libertà di insegnamento ": è così che la Cgil Forlì-Cesena, insieme a Flc (la sigla che si occupa della scuola) e la Rete degli Studenti Medi, si è espressa contro Azione Studentesca. L’associazione giovanile di destra, nei giorni scorsi, ha promosso una campagna di volantinaggio di fronte a diversi istituti scolastici provinciali. Nel mirino, in particolare, c’è il contenuto del volantino distribuito, che, secondo i firmatari della nota di condanna, presenta "toni aggressivi e mistificatori". Il materiale, proseguono, "non si limita a proporre una lettura strumentale e revisionista della storia, ma sferra un attacco diretto e inaccettabile al corpo docente e al sistema scolastico pubblico ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
