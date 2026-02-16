azione studentesca polemica sui volantini

Azione Studentesca ha distribuito volantini che hanno suscitato molte proteste. La Cgil Forlì-Cesena, insieme a Flc e alla Rete degli Studenti Medi, hanno accusato il movimento di minare la libertà di insegnamento. Secondo i rappresentanti, i volantini contenevano messaggi provocatori che rischiano di alimentare divisioni tra gli studenti. La polemica si accende in un momento in cui il dibattito sulla libertà scolastica è molto acceso.

"L’ennesimo attacco alla democrazia e alla libertà di insegnamento ": è così che la Cgil Forlì-Cesena, insieme a Flc (la sigla che si occupa della scuola) e la Rete degli Studenti Medi, si è espressa contro Azione Studentesca. L’associazione giovanile di destra, nei giorni scorsi, ha promosso una campagna di volantinaggio di fronte a diversi istituti scolastici provinciali. Nel mirino, in particolare, c’è il contenuto del volantino distribuito, che, secondo i firmatari della nota di condanna, presenta "toni aggressivi e mistificatori". Il materiale, proseguono, "non si limita a proporre una lettura strumentale e revisionista della storia, ma sferra un attacco diretto e inaccettabile al corpo docente e al sistema scolastico pubblico ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina alcuni volantini di Azione Studentesca sono stati trovati davanti alle scuole.

Scoppia il caos dopo che Azione studentesca, movimento di studenti di destra, ha lanciato la campagna ‘La nostra scuola’.

