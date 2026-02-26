Apple multata di 20.000 dollari per l’esclusione del caricatore dell’iphone

Le autorità brasiliane hanno applicato una multa a Apple Brasil per aver escluso il caricatore dagli acquisti di iPhone. La sanzione è di circa 20.000 dollari e si aggiunge a un intervento più ampio nel settore della tutela dei consumatori nel paese. La decisione mira a regolamentare le pratiche commerciali della società nel mercato locale.

un intervento rilevante delle autorità brasiliane nel settore della difesa dei consumatori riguarda Apple Brasil, con una sanzione che supera le centinaia di migliaia di reais. l’ente procon-al ha applicato una multa di R$101.627,50 (circa $20.000 ) per la vendita di iPhone senza caricatore incluso nella confezione. la rimozione di tale accessorio era stata introdotta dall’azienda già nel 2020 con l’iPhone 12, e questa scelta è stata descritta come un elemento indispensabile per l’uso regolare del prodotto. apple multata di nuovo in brasilia per la vendita di iphone senza caricatore. secondo i rilievi degli organi regolatori, l’eliminazione del caricatore dall’imballaggio dell’iPhone contravviene al codice di difesa del consumatore (cdc) del paese. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Apple multata di 20.000 dollari per l’esclusione del caricatore dell’iphone Iphone air oro 24k prezzo 11.000 dollari unico al mondouna versione di lusso dell’iPhone Air è stata presentata da Caviar, caratterizzata da oro 24 carati, intarsi in madreperla e pelle di vitello di alta... Apple mantiene i prezzi dell’iPhone 18 nonostante le difficoltà nel mercato dei semiconduttoriApple ha deciso di non aumentare il prezzo dell’iPhone 18 nonostante le crescenti difficoltà nel mercato delle memorie, in particolare RAM e NAND,... Temi più discussi: Apple multata ancora in Brasile per gli iPhone senza caricatore; X fa ricorso alla Corte di giustizia Ue contro la multa da 120 mln di euro inflitta il 5 dicembre; Redmi Note 15 Pro (256 GB) è l'occasione di fine febbraio a questo prezzo; Promo FUJIFILM X half: 150€ di cashback per la fotocamera compatta del momento. Apple multata per abuso su App StoreL'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto ad Apple una sanzione da 98,6 milioni di euro per abuso di posizione dominante nell'App Store, segnando uno degli interventi antitrust ... tomshw.it Apple dovrà pagare una multa da 98 milioni di euro: ha sfavorito la concorrenza su App StoreL’AGCM ha emesso una multa di oltre 98 milioni di euro nei confronti di Apple, accusandola di aver leso gli interessi dei suoi partner commerciali che distribuiscono le loro app su App Store. Breaking ... fanpage.it Apple multata nuovamente in Brasile. La causa è la vendita di iPhone senza caricabatterie, considerato un accessorio indispensabile. #apple #iphone #brasile kiro.it/0hTpF x.com Già con iOS 26.4 Apple potrebbe portare lo streaming video via Airplay su CarPlay, la piattaforma da usare in auto. https://auto.everyeye.it/notizie/apple-carplay-prepara-rivoluzione-streaming-video-ios-26-4-860829.htmlutm_medium=Social&utm_source= - facebook.com facebook