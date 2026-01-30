Apple conferma i prezzi dell’iPhone 18 invariati, anche se il mercato dei semiconduttori vive momenti difficili. Non ci saranno aumenti di prezzo, nonostante le sfide nella fornitura di RAM e NAND che stanno facendo salire i costi di produzione. La decisione arriva in un momento complicato per l’industria tecnologica, ma Apple sceglie di mantenere stabile il costo del nuovo modello.

Apple ha deciso di non aumentare il prezzo dell’iPhone 18 nonostante le crescenti difficoltà nel mercato delle memorie, in particolare RAM e NAND, che stanno mettendo sotto pressione i costi di produzione per i principali produttori di dispositivi elettronici. L’annuncio, confermato durante la call di presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre fiscale 2026, segna una scelta strategica di rilievo per l’azienda di Cupertino, che ha scelto di mantenere stabili i prezzi di vendita nonostante un contesto economico complesso. La decisione è stata resa possibile grazie a una combinazione di capacità di negoziazione con i fornitori, ottimizzazioni nella catena di approvvigionamento e un mix di ricavi che include un contributo crescente dai servizi digitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apple mantiene i prezzi dell’iPhone 18 nonostante le difficoltà nel mercato dei semiconduttori

