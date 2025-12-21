Appiano Gentile Inter | nerazzurri al lavoro in vista dell’Atalanta
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla sconfitta ai rigori in Supercoppa Italiana a Riad contro il Bologna sono a tornarti a Milano e hanno ripreso gli allenamenti in vista della gara di settimana prossima in campionato contro l’Atalanta. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Appiano Gentile Inter: nerazzurri al lavoro in vista derby
Leggi anche: Appiano Gentile Inter: nerazzurri al lavoro in vista derby, in 4 lavorano a parte!
Verso la Supercoppa: l'allenamento dei nerazzurri; Inter, Calhanoglu e Darmian a Riad coi compagni: le news verso il Bologna in Supercoppa; Inter, allenamento ad Appiano e poi partenza per Riad: sul volo anche Calha, Darmian e tre giovani; Verso la Supercoppa: l'allenamento dei nerazzurri.
Inter, ottime notizie per Chivu: partono anche loro per Riad! - L'Inter si prepara a volare verso Riyad e Cristian Chivu può sorridere: due calciatori nerazzurri partiranno con il resto della squadra. spaziointer.it
Inter, tutto pronto per la Supercoppa: Chivu ha portato anche tre giovani a Riad - L’allenatore dell’Inter, per fare fronte alle tante assenze, ha deciso di portare a Riad anche tre ragazzi dell’Under23: Matteo Cocchi, esterno sinistro, Simone Cinquegrano, sulla fascia di destra e ... sportpaper.it
CdS – I tre problemi che Chivu deve risolvere prima dell’Atalanta - L'Inter di Chivu prova a lasciarsi alle spalle la spiacevole parentesi araba ed è tornata a Milano nel pomeriggio di ieri per riprendere gli allenamenti ad Appiano Gentile in vista della sfida in prog ... passioneinter.com
