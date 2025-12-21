Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla sconfitta ai rigori in Supercoppa Italiana a Riad contro il Bologna sono a tornarti a Milano e hanno ripreso gli allenamenti in vista della gara di settimana prossima in campionato contro l’Atalanta. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: nerazzurri al lavoro in vista dell’Atalanta

Leggi anche: Appiano Gentile Inter: nerazzurri al lavoro in vista derby

Leggi anche: Appiano Gentile Inter: nerazzurri al lavoro in vista derby, in 4 lavorano a parte!

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Verso la Supercoppa: l'allenamento dei nerazzurri; Inter, Calhanoglu e Darmian a Riad coi compagni: le news verso il Bologna in Supercoppa; Inter, allenamento ad Appiano e poi partenza per Riad: sul volo anche Calha, Darmian e tre giovani; Verso la Supercoppa: l'allenamento dei nerazzurri.

Inter, ottime notizie per Chivu: partono anche loro per Riad! - L'Inter si prepara a volare verso Riyad e Cristian Chivu può sorridere: due calciatori nerazzurri partiranno con il resto della squadra. spaziointer.it