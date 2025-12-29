Il finto carabiniere ha 23 anni anziani truffati consegnano l’oro

A Macerata, il 29 dicembre 2025, un giovane si è spacciato per carabiniere, entrando in casa di due anziani e convincendoli a consegnare i loro monili in oro con la scusa di un controllo. La truffa ha portato alla sottrazione di preziosi, evidenziando il rischio di raggiri con falsi operatori. È importante conoscere le modalità di questi raggiri per riconoscerli e tutelarsi.

Macerata, 29 dicembre 2025 – Si presenta come carabiniere e fa sparire i monili in oro dalla casa di due anziani con la classica scusa di doverli controllare per verificarne la provenienza. Così è stata messa a segno una truffa ai danni di una coppia. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Macerata, però, al termine di un’articolata indagine, hanno denunciato un 23enne originario di Acerra e residente a Casalnuovo di Napoli, ritenuto responsabile del reato di truffa in concorso ai danni di una coppia di anziani. Furti in casa, carabinieri in campo: "Porte blindate e sistema di allarme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il finto carabiniere ha 23 anni, anziani truffati consegnano l’oro Leggi anche: Anziani truffati dal 'finto carabiniere', sgominata una banda sinti con a capo una 96enne: ha colpito anche a Livorno Leggi anche: Truffe agli anziani. Finto carabiniere si fa dare oro e soldi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Si finge carabiniere e truffa anziana, poi la fuga in autostrada; Anziano truffato lancia 21mila euro dalla finestra al finto carabiniere: arrestato un 30enne; Truffa del finto carabiniere, vittima coppia di anziani maceratesi; Jesi, tenta la truffa del finto carabiniere ma la nonnina detective lo fa arrestare. Macerata – Truffa del finto maresciallo, denunciato 23enne campano - Una telefonata che annuncia controlli urgenti, la richiesta di visionare l’oro custodito in casa e, subito dopo, l’arrivo di un sedicente carabiniere alla porta. veratv.it

Reggio Calabria, il video del finto carabiniere che ha truffato un’anziana facendosi consegnare i gioielli: arrestato - A Reggio Calabria, un uomo, ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di un’anziana, è stato arrestato dai carabinieri. blitzquotidiano.it

Anziana sventa la truffa del 'finto carabiniere': San Casciano Val di pesa, arrestato 23enne - Firenze, 2 dicembre 2025 – Ancora la truffa del 'finto carabiniere' in Toscana, precisamente a San Casciano Val di Pesa (Firenze). lanazione.it

Jesi, tenta la truffa del finto carabiniere ma la nonnina detective lo fa arrestare - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.