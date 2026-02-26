San Donato Milanese (Milano) – A 62 anni si laurea all’Università Cattolica di Milano, “dedico questo traguardo a Federico e a tutti i bambini morti per mano di un genitore ”. Antonella Penati è la mamma di Federico Barakat, il piccolo di 8 anni ucciso dal padre Mohamed, egiziano, durante un colloquio – che in teoria avrebbe dovuto essere protetto - nella sede dei servizi sociali di San Donato Milanese. Era il 25 febbraio 2009. Dopo aver infierito sul corpo del figlio con un colpo di pistola e 24 coltellate, il padre si tolse la vita. A 17 anni esatti da quell’episodio, dopo aver attraversato un oceano di dolore, Antonella Penati ha conseguito la laurea in Sociologia, con indirizzo criminologico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Antonella Penati si laurea a 62 anni in nome del suo Federico “e di tutti i bambini morti per mano di un genitore”

Leggi anche: Federico Tomasoni e l’argento illuminato da un sole di nome Matilde: “Il suo ricordo con me fino al traguardo”

Lucignano, fuoristrada si ribalta in via del Rosario: uomo di 62 anni in ospedalePaura nel primo pomeriggio di oggi a Lucignano, in via del Rosario, dove un incidente stradale ha coinvolto una autovettura tipo fuoristrada che, per...