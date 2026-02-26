anticiclone protagonista ma il sole resta in montagna

L’anticiclone mantiene il suo ruolo principale sull’Italia, portando tempo stabile e temperature miti. Tuttavia, nelle zone pianeggianti e lungo le coste, sono ancora presenti nebbie e nubi basse che persistono nelle prime ore del giorno. Le condizioni climatiche si caratterizzano per giornate soleggiate in montagna, mentre le aree pianeggianti continuano a mostrare una certa variabilità atmosferica.

Settimana stabile e mite sull'Italia, con alta pressione dominante ma nebbie e nubi basse persistenti su pianure e coste, specie al Nord L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile, ma non sempre accompagnate da cieli limpidi. Se in quota e sui rilievi il sole sarà spesso protagonista, a bassa quota persisteranno nubi basse, foschie e nebbie, specie tra Val Padana e aree costiere tirreniche.

Sole in montagna, cielo grigio in pianura e rischio nebbia: l’anticiclone allontana ancora gelo e neveChiuso un ponte dell’Immacolata all’insegna della stabilità, sul fronte meteorologico, si apre una settimana “breve” di sostanziale bel tempo, con...

Anticiclone africano fino al 13, sole ma non in tutta ItaliaTempo di lettura: < 1 minutoAlta pressione sull’Italia grazie all’Anticiclone Africano fino almeno al 13 dicembre, ma non su tutta la Penisola: nubi...

