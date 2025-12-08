Sole in montagna cielo grigio in pianura e rischio nebbia | l’anticiclone allontana ancora gelo e neve

L’anticiclone continua a influenzare il clima, portando cieli sereni in montagna e condizioni più grigie in pianura. La settimana si presenta stabile e breve, con temperature fredde e occasionali banchi di nebbia nelle ore più fredde, lasciando spazio a un tempo generalmente soleggiato e asciutto.

Chiuso un ponte dell’Immacolata all’insegna della stabilità, sul fronte meteorologico, si apre una settimana “breve” di sostanziale bel tempo, con cieli sostanzialmente soleggiati in montagna e nuvolosi in pianura, temperature fredde ma sopportabili e insidiosi banchi di nebbia alla mattina presto o tarda sera. Un clima mite per il periodo, grazie alla persistenza dell’anticiclone, senza gelate in pianura nè nevicate e il termometro che andrà a toccare anche punte massima di 10-14°C. In montagna lo zero termico è oltre i 3000metri, dato non da poco. La brutta notizia è che tali condizioni favoriscono l'accumulo d'inquinanti e il decadimento della salubrità dell'aria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sole in montagna, cielo grigio in pianura e rischio nebbia: l’anticiclone allontana ancora gelo e neve

