Anticiclone persistente e qualità dell’aria | ristagno di inquinanti anche in Toscana

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: La persistente presenza dell’anticiclone sull’Italia sta determinando condizioni atmosferiche stabili, caratterizzate da assenza di vento, scarsa ventilazione e movimenti verticali discendenti dell’aria (subsidenza). Questa configurazione favorisce la compressione dell’aria dall’alto verso il basso e la conseguente formazione di strati atmosferici stabili che impediscono la dispersione degli inquinanti. Il risultato è il ristagno delle sostanze inquinanti nei bassi strati dell’atmosfera, in particolare su pianure e fondovalle. Le aree più interessate. Come spesso accade in queste situazioni, la zona con le concentrazioni più elevate è la Pianura Padana, storicamente vulnerabile per conformazione geografica e alta densità antropica. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

Meteo, l’anticiclone insiste: giovedì 11 dicembre tra stabilità, nebbie e qualità dell’aria in peggioramentoL’anticiclone continua a dominare lo scenario meteorologico sull’Italia, mantenendo condizioni di stabilità e temperature sopra la media del periodo.

REGIONE TOSCANA: RISPARMIA E RESPIRA MEGLIO CON I CONTRIBUTI PER LA QUALITA’ DELL’ARIAL'aria è amica se è pulita, Risparmia e respira meglio, recitano gli slogan delle campagne informative di Regione Toscana finanziate dal POR-FSE, per...

Meteo – Stabilità e bel tempo dominano in lungo e in largo l’Italia grazie all’Anticiclone: i dettagliMeteo - Anticiclone azzorriano assoluto protagonista sul Mediterraneo anche nelle prossime ore, con clima relativamente mite. I dettagli ... centrometeoitaliano.it

Meteo: Italia intrappolata da un anticiclone gigante, cosa significa e quali sono i pericoliNei prossimi giorni l’Italia, così come buona parte dell’Europa, sarà come intrappolata da un anticiclone gigante. Avremo condizioni meteo-climatiche davvero anomale per questo periodo dell’anno, che ... ilmeteo.it

Febbraio muschioso, silenzioso, umido. E là in fondo, l’inverno che se ne va. Giovedì 19 potrebbe essere l’ultima occasione per vedere neve a bassa quota in questo “inverno” 2025-2026. Poi torna l’anticiclone delle Azzorre e con lui un anticipo di primavera. - facebook.com facebook