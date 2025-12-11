Meteo l’anticiclone insiste | giovedì 11 dicembre tra stabilità nebbie e qualità dell’aria in peggioramento

L’anticiclone persistente prosegue a influenzare il clima in Italia, determinando giornate di stabilità e temperature elevate per il periodo. Tuttavia, giovedì 11 dicembre si segnala anche l’insorgenza di nebbie e un peggioramento della qualità dell’aria, condizioni tipiche di questa fase di alta pressione.

L’anticiclone continua a dominare lo scenario meteorologico sull’Italia, mantenendo condizioni di stabilità e temperature sopra la media del periodo. Anche nei prossimi giorni – con buona probabilità fino a lunedì 15 dicembre – non sono attesi cambiamenti significativi: l’inverno resta dunque in stand-by, mentre prosegue l’anomalia termica associata alla massa d’aria mite che accompagna l’alta pressione. In questo contesto, la mancanza di ventilazione favorisce il ristagno di umidità e inquinanti nei bassi strati, con ripercussioni sulla qualità dell’aria, soprattutto nelle aree urbane della Pianura Padana. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it