REGIONE TOSCANA | RISPARMIA E RESPIRA MEGLIO CON I CONTRIBUTI PER LA QUALITA’ DELL’ARIA

Da lanazione.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Toscana promuove iniziative per migliorare la qualità dell’aria, evidenziando l’importanza di comportamenti responsabili a livello individuale e collettivo. Attraverso contributi e campagne informative, si mira a sensibilizzare cittadini, enti e aziende sull’impatto della qualità dell’aria sulla salute, invitando a adottare pratiche sostenibili per risparmiare energia e respirare un’aria più pulita, fondamentale per il benessere di tutti.

L'aria è amica se è pulita, Risparmia e respira meglio, recitano gli slogan delle campagne informative di Regione Toscana finanziate dal POR-FSE, per ricordare a cittadini, enti e aziende che dalla qualità dell'aria dipende la salute di tutti e tutti possiamo adottare comportamenti corretti nel quotidiano per migliorare la qualità di questa preziosa risorsa. Il tema è all’ordine del giorno nel periodo cosiddetto ‘critico’ per la qualità dell’aria, dal primo novembre al 31 marzo di ogni anno, caratterizzato da un abbassamento dello strato di rimescolamento dell’atmosfera che non consente la normale dispersione degli inquinanti emessi, con il conseguente aumento delle concentrazioni nei livelli più bassi (fino a 200 metri s. 🔗 Leggi su Lanazione.it

