REGIONE TOSCANA | RISPARMIA E RESPIRA MEGLIO CON I CONTRIBUTI PER LA QUALITA’ DELL’ARIA

La Regione Toscana promuove iniziative per migliorare la qualità dell’aria, evidenziando l’importanza di comportamenti responsabili a livello individuale e collettivo. Attraverso contributi e campagne informative, si mira a sensibilizzare cittadini, enti e aziende sull’impatto della qualità dell’aria sulla salute, invitando a adottare pratiche sostenibili per risparmiare energia e respirare un’aria più pulita, fondamentale per il benessere di tutti.

L'aria è amica se è pulita, Risparmia e respira meglio, recitano gli slogan delle campagne informative di Regione Toscana finanziate dal POR-FSE, per ricordare a cittadini, enti e aziende che dalla qualità dell'aria dipende la salute di tutti e tutti possiamo adottare comportamenti corretti nel quotidiano per migliorare la qualità di questa preziosa risorsa. Il tema è all’ordine del giorno nel periodo cosiddetto ‘critico’ per la qualità dell’aria, dal primo novembre al 31 marzo di ogni anno, caratterizzato da un abbassamento dello strato di rimescolamento dell’atmosfera che non consente la normale dispersione degli inquinanti emessi, con il conseguente aumento delle concentrazioni nei livelli più bassi (fino a 200 metri s. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - REGIONE TOSCANA: RISPARMIA E RESPIRA MEGLIO CON I CONTRIBUTI PER LA QUALITA’ DELL’ARIA Leggi anche: Risparmia e respira meglio con i contributi per la qualità dell’aria Leggi anche: Migliora la qualità dell'aria in Piemonte: Verbania la città capoluogo con l'aria più pulita La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Risparmia e respira meglio con i contributi per la qualità dell’aria - Due opportunità per la sostituzione dei vecchi impianti a biomassa nei comuni dell’area di superamento Piana Lucchese ... lanazione.it

La regione Toscana dice che tocca al governo mettere i 130 milioni necessari per completare l’infrastruttura, mentre il governo sostiene di aver già fatto abbastanza x.com

Lupi: intervista all'esperto, già consulente sul tema per la Regione Toscana facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.