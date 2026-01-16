Napoli Anguissa verso il rientro | obiettivo Juventus

Napoli si prepara al ritorno di André-Frank Zambo Anguissa, che punta a riassaporare il campo in vista della trasferta contro la Juventus. Dopo un periodo di assenza, il centrocampista si avvicina al rientro, rafforzando le speranze di Napoli di ottenere un risultato positivo allo Stadium. La sua presenza sarà determinante per la squadra in una sfida importante del campionato italiano.

Il conto alla rovescia è partito. André-Frank Zambo Anguissa accelera verso il rientro e punta la trasferta più attesa, quella dello Stadium. Il centrocampista del Napoli è in fase avanzata di recupero dopo lo stop accusato a novembre con la Nazionale. Non sarà convocato contro il Sassuolo, ma l’obiettivo è tornare tra i disponibili per l’impegno europeo e, soprattutto, per la sfida contro la Juventus in programma domenica 25 gennaio. Lo staff lavora con prudenza, ma i segnali sono incoraggianti. Anguissa potrebbe rivedersi già tra i convocati in Champions League contro il Copenaghen, tappa chiave prima del big match di Torino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

