meret e anguissa verso il rientro per la juve

Meret e Anguissa si avvicinano al rientro in vista della partita di domenica contro la Juventus. Dopo alcuni giorni di lavoro differenziato, entrambi i calciatori sono in fase di recupero e potrebbero essere disponibili per la prossima sfida. La loro presenza rappresenta un'importante opportunità per il Napoli di rafforzare la squadra in vista di un match cruciale.

Il Napoli guarda con fiducia alla sfida di domenica contro la Juventus, con due recuperi che potrebbero cambiare il volto della squadra. Alex Meret e Frank Anguissa sono entrambi in fase avanzata di recupero e restano in corsa per una convocazione che fino a pochi giorni fa sembrava lontana. La settimana decisiva si apre oggi, con la ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno, dopo la giornata di riposo concessa alla squadra. Le prossime sedute serviranno allo staff medico per valutare le condizioni di entrambi e capire se potranno essere gestiti già nel weekend. Il caso più delicato riguarda Anguissa, che vede finalmente la fine di un calvario iniziato a novembre. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Napoli, il periodo nero è alle spalle? Lobotka, Lukaku e Meret sulla via del rientro. Poi toccherà ad Anguissa e GilmourIl Napoli sembra aver superato il difficile periodo di infortuni che ha caratterizzato la prima metà della stagione.

