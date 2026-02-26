Il Corsport: tutte cose che hanno riempito il mondo dei social e i sotterranei dell’informazione. Anguissa stava discutendo il rinnovo del suo contratto quando s’è fermato Db Torino 18102025 - campionato di calcio serie A Torino-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Frank Anguissa-Kristjan Asllani Anguissa, a volte ritornano. Ieri 45 minuti in campo contro il Giugliano e sabato panchina a Verona. Radio social lo aveva dato per spacciato, calcisticamente parlando. E pensare che nell’ultimo mese radiofantasia ne ha cantate e suonate di ogni tipo sul suo conto: stagione finita, mistero senza fine, chissà se giocherà mai più. Tutto vero, tutte cose che hanno riempito il mondo dei social e i sotterranei dell’informazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anguissa, radio social aveva detto di tutto: stagione finita, chissà se giocherà mai più

Contrordine: Milan-Como non si giocherà a Perth. Chi l’avrebbe mai detto eh?Db Riad (Arabia Saudita) 02/01/2025 - Supercoppa Italiana / Inter-Atalanta / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Ezio Simonelli No, alla fine...

Vanessa Incontrada svela cosa la infastidisce davvero di Claudio Bisio (e non l’aveva mai detto)Vanessa Incontrada ha parlato di Claudio Bisio, suo storico partner a Zelig, alla vigilia del ritorno del programma su Canale 5 per celebrare i 30...

Argomenti discussi: Anguissa torna in gruppo: punta al rientro a Verona! Le ultime su De Bruyne; Castel Volturno, buone notizie per Conte: Anguissa torna in gruppo!.