Vanessa Incontrada svela cosa la infastidisce davvero di Claudio Bisio e non l’aveva mai detto
Vanessa Incontrada ha condiviso alcune riflessioni su Claudio Bisio, suo collega e partner storico a Zelig, in occasione del ritorno del programma su Canale 5 per i 30 anni. In un'intervista, ha svelato per la prima volta cosa la infastidisce realmente di Bisio, offrendo uno sguardo più autentico e sincero sul loro rapporto professionale.
Vanessa Incontrada ha parlato di Claudio Bisio, suo storico partner a Zelig, alla vigilia del ritorno del programma su Canale 5 per celebrare i 30 anni della trasmissione. In un’intervista al Corriere della Sera, l’attrice e conduttrice ha raccontato non solo il loro rapporto professionale, ma anche quei piccoli gesti che, sul momento, le risultano insopportabili. “Quando parla mi mette sempre la mano dietro il collo, mi ricorda mio padre: mi dà un fastidio tremendo “ ha detto Incontrada al Corriere. Nonostante questo, la complicità tra i due è evidente. Vanessa ha spiegato che il loro rapporto va oltre il lavoro: “Claudio è stato per me un punto di riferimento enorme. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
