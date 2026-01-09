Vanessa Incontrada ha condiviso alcune riflessioni su Claudio Bisio, suo collega e partner storico a Zelig, in occasione del ritorno del programma su Canale 5 per i 30 anni. In un'intervista, ha svelato per la prima volta cosa la infastidisce realmente di Bisio, offrendo uno sguardo più autentico e sincero sul loro rapporto professionale.

Vanessa Incontrada ha parlato di Claudio Bisio, suo storico partner a Zelig, alla vigilia del ritorno del programma su Canale 5 per celebrare i 30 anni della trasmissione. In un’intervista al Corriere della Sera, l’attrice e conduttrice ha raccontato non solo il loro rapporto professionale, ma anche quei piccoli gesti che, sul momento, le risultano insopportabili. “Quando parla mi mette sempre la mano dietro il collo, mi ricorda mio padre: mi dà un fastidio tremendo “ ha detto Incontrada al Corriere. Nonostante questo, la complicità tra i due è evidente. Vanessa ha spiegato che il loro rapporto va oltre il lavoro: “Claudio è stato per me un punto di riferimento enorme. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Vanessa Incontrada svela cosa la infastidisce davvero di Claudio Bisio (e non l’aveva mai detto)

Leggi anche: Vanessa Incontrada affonda Giorgia Meloni, parole perfette e coraggiose: ecco cosa ha detto

Leggi anche: Cosa ha indossato Vanessa Incontrada per l’ultima puntata di Vanessa e Gigi Insieme

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sanremo 2026, Conti annuncia Max Pezzali come ospite fisso e svela altre novità in arrivo.

Il Volo - Tutti per uno, Ignazio Boschetto fa piangere: "Caro figlio mio..." E Vanessa Incontrada spiazza: "Avevo detto sì" - Nella puntata del 27 dicembre de Il Volo, tante emozioni con la lettera di Boschetto per il figlio e la Incontrada che svela un fatto 'inedito': cosa è successo ... libero.it