No, alla fine Milan-Como non si giocherà a Perth. Per la Gazzetta dello Sport “è quasi sicuro”, ma ormai anche per altre testate “si attende solo l’ufficialità della Lega”. La telenovela si chiude dunque all’italiana, con una sequela di gaffe davvero improbabili. “La lunga trattativa delle scorse settimane – scrive la Gazzetta dello Sport – arrivata vicina alla chiusura, è sostanzialmente saltata. Il Milan e la Lega hanno fatto di tutto per portare in porto questa idea, che nasceva con logiche commerciali e di valorizzazione della Serie A in Australia. Le condizioni poste dalla AFC, la confederazione asiatica che avrebbe ospitato la partita, però non hanno permesso di arrivare a un sì”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Contrordine: Milan-Como non si giocherà a Perth. Chi l’avrebbe mai detto eh?

Leggi anche: Simonelli su Milan-Como a Perth: “Ringrazio chi ha detto si, i tifosi capiranno la scelta”

Leggi anche: Serie A, Milan-Como non si giocherà a Perth

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Niente da fare per il volo Foggia-Bologna Contrordine causa scarsa visibilità - facebook.com facebook