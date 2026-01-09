Borse di studio anche per gli studenti degli ITS Academy siciliani

La Regione Siciliana, tramite il D.D.S. n. 3335 del 30/12/2025, ha confermato per il secondo anno consecutivo le borse di studio dedicate agli studenti degli ITS Academy siciliani. Questo intervento mira a sostenere l’accesso all’istruzione e alla formazione professionale, rafforzando le opportunità di crescita e qualificazione dei giovani nel territorio. Le risorse sono destinatarie di studenti iscritti ai percorsi di formazione tecnica superiore.

