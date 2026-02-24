Premi di laurea e borse di studio | la Fipav investe sui giovani talenti del volley

La federazione italiana pallavolo ha deciso di premiare i giovani talenti del volley con borse di studio e premi di laurea, per sostenere le loro carriere sportive e accademiche. La scelta deriva dalla volontà di valorizzare gli studenti-atleti delle nazionali azzurre, offrendo loro opportunità concrete di crescita. La decisione coinvolge anche le università partner, che collaborano per facilitare l’accesso ai riconoscimenti. La prima consegna si svolgerà a breve in una cerimonia ufficiale.

