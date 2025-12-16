IPE Business School | Christmas Event con raccolta fondi per Borse di Studio

L'IPE Business School organizza il suo Christmas Event domenica 21 dicembre alle 19:00 presso Tenuta Torelli a Capodimonte. L'evento natalizio riunisce studenti, alumni, docenti, imprenditori e ospiti per un momento di convivialità e networking, con una raccolta fondi a sostegno delle Borse di Studio. Un'occasione speciale per condividere lo spirito delle festività e rafforzare i legami all'interno della community.

