Una persona è scomparsa | ricerche in corso da diverse ore
Da oggi pomeriggio, alle ore 13:15 di mercoledì 7 gennaio, sono in corso le ricerche di una persona scomparsa nei pressi di Castel Penede di Nago, un’area frequentata da turisti nel comune di Nago. Le operazioni di ricerca, avviate immediatamente, continuano da diverse ore con l’obiettivo di ritrovare la persona scomparsa nel minor tempo possibile.
Dalle 13:15 di oggi, mercoledì 7 gennaio, sono in corso le ricerche di una persona scomparsa nei pressi di Castel Penede di Nago, una zona particolarmente battuta dai turisti nel territorio comunale di Nago.Nelle operazioni di ricerca sono coinvolti diversi soccorritori, tra cui i vigili del. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Scomparsa una persona nel fiume Adda: ricerche in corso nelle Gole di Medolago
Leggi anche: Scomparsa nel nulla la 17enne ucraina: ricerche in corso da oltre 48 ore
Ricerche in corso per una persona scomparsa nell’Adda - Sono in corso le ricerche di una persona scomparsa nelle acque dell’Adda nella serata di martedì 9 dicembre. bergamonews.it
Scomparsa di Tatiana Tramacere, le ricerche si concentrano sui social - Sarebbe stata vista per l’ultima volta lunedì scorso nel centro di Nardò nei pressi della Villa Comunale, forse in compagnia di un uomo. rainews.it
L'adolescente texana Camila Olmos scompare dopo che la madre credeva che avesse fatto una passegg...
PERSONA SCOMPARSA -APPELLO URGENTE !!!! FRANCO DEMELAS, 68 anni, residente a Samugheo in Via San Basilio 72, è scomparso nella mattina del 4 gennaio, intorno alle ore 10:00. Si è allontanato da Samugheo (OR) a bordo di una Hyundai Kona - facebook.com facebook
La scomparsa di una persona che conoscevo dai tempi del liceo e poi collega arbitro è una sensazione impossibile da spiegare. Ciao, Gianluca. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.