Quindicenne scomparsa da Ostia ricerche in corso per Melissa Manfredi

È in corso una ricerca per Melissa Manfredi, una ragazza di 15 anni scomparsa da Ostia. La giovane si è allontanata da casa intorno alle 13,30 del 27 dicembre e da allora non è più stata rintracciata. Le autorità stanno svolgendo tutte le verifiche necessarie nel tentativo di ritrovarla e garantire la sua sicurezza.

(Adnkronos) – Da giorni non si hanno più notizie di una giovane di 15 anni, residente ad Ostia. Lei, Melissa Manfredi, si è allontanata da casa intorno alle 13,30 del 27 dicembre senza farvi più ritorno. Sarebbe scomparsa insieme al presunto fidanzato, un ventenne di origine tunisina. La giovanissima è alta 1 metro e 65, pesa intorno ai 65 chili, ha capelli neri lisci con frangia, occhi verdi e un piercing al naso.

